Koruyucu aile olunca 12 yıllık bebek hasretleri sona erdi: Kanımızdan olmasa bile canımızdan birisi

"KANIMIZDAN OLMASA BİLE CANIMIZDAN"

Mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"İlla kanından olması şart değil, zaten canından bir şey oluyor senin. Önemli olan o ilgi ve şefkati ona gösterebilmektir. Bir yıllık süreçte düşündük, alırsak bakabilir miyiz diye. Kendimize önce güveni sağladık ve sonra başvurumuzu yaptık. O kendi kanımızdan olmasa bile canımızdan birisi artık. İnşallah herkesin çocuğu olur ama olmayanların da orada bir yavruya dokunmalarını tavsiye ederim."