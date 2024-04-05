05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da dehşet! Sokak köpekleri yaşlı kadını parçalayarak öldürdü

Antalya'da dehşet! Sokak köpekleri yaşlı kadını parçalayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
ABONE OL
Antalya’da dehşet! Sokak köpekleri yaşlı kadını parçalayarak öldürdü

Korkunç olayın adresi Antalya'nın Akseki ilçesiydi. Üç çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki Havva Özen yaşamını yitirdi. Yakınları sinir krizleri geçirdi…

3 köpeğin saldırdığı kadın hayatını kaybetti. Tüyler ürperten olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde yaşandı.

Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı.

Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA