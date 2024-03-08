Seçil Erzan davasında kritik gün! Muslera ve Arda Turan yaşananları anlatacak! İlk görüntüler geldi...





"BELGE ALMADIM"

Duruşma savcısının "Bankanın teftiş raporunda müştekilerin Seçil Erzan ile çok yakın şahsi ilişkisi olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?" diye dorunca Muslera, "Yakın bir ilişki yok Sadece banka ilişkisi" dedi. Muslera ayrıca bahsedilen fon ile ilgili kendisine, "Ne kadar yatırım yaparsanız yapın yüzde 2 ay içinde yüzde 35 kazanacaksın dediler. Para aldığıma dair bir belge almadım" dedi.



"BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 'ÜNLÜ İSİMLER VAR' DEDİ"

Parayı neden iki ayrı şekilde verdiği sorulan Muslera, "Parayı iki ayrı seferde vermeyi ben tercih ettim. Daha sonra kazançlarımı bana vermedikleri için ben de bir daha para vermedim" dedi. Parayı vermeden önce Seçil Erzan'ın kendisine fonda olan isimlerden bahsetmediğini anlatan Fernando Muslera, "Zamanında parayı bana ödemedikleri için beni sakinleştirmek için fonun içinde benim de tanıdığım ünlü isimlerin olduğunu söyledi" dedi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.