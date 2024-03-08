Seçil Erzan davasında kritik gün! Muslera ve Arda Turan yaşananları anlatacak! İlk görüntüler geldi...
Türkiye'nin aylardır konuştuğu ve aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı Seçil Erzan davası sürüyor. Sanıklar bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarken dolandırılan isimler arasında bulunan Fernando Muslera ve Arda Turan mahkeme salonuna geldi. İşte detaylar...
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
İLK GELEN FERNANDO MUSLERA
Duruşmada şikayetçi sporculardan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın dinlenmesi bekleniyor. Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir'le duruşmaya geldi. Diğer yandan Arda Turan da mahkemeye geldi.
MAHKEME SALONUNDA YOĞUNLUK
Duruşmaya şikayetçiler ve avukatları gelmeye başladı. Mahkeme salonu koridorunda yoğunluk oluştu. Gazeteciler ve izleyiciler duruşmaya başlayana kadar bariyerlerin dışında tutuluyor.
Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi.
İfadesine herkesi selamlayarak başlayan Muslera, "Daha önce de ifade vermiştim. 2011 yılında Seçil Erzan ile tanıştım. Bankadan arayarak bana tekliflerde bulundular. Seçil Erzan aramaya başladı. 1-2 sürecinde yüzde 35'lik teklifte bulundular. Denizbank tarafından yapılan bir şeydi. Seçil hanım fon hesabının idaresinde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu olduğunu söyledi. 700 bin dolar paramı çekerek Musa Mert Çetin'e verdim. Bankanın merkezine kendisi parayı transfer etti. Daha sonra başka bankadaki hesabımdan 500 bin çekerek yine Musa Mert Çetin'e verdim" dedi.
"ARADAKİ BAĞLANTIYI KİM KURDU?"
Seçil Erzan'ın verdiği para karşılığında kendisine imzalı kağıt verdiğini söyleyen Muslera, "Yatırdığım paralara karşı sadece 700 bin dolar geri aldım. Bana verilen para kendime ait olan para, herhangi bir fon kazancı olmadı. Seçil Erzan depremi bahane ederek zaman kazandı" dedi. Mahkeme başkanının, "Seçil Erzan İspanyolca bilmiyor. İkisi arasındaki bağlantıyı kim kurdu?" sorusu üzerine Muslera, "Musa Mert Çetin güvendiğim birisidir. Aramızdaki bağlantıyı o kurdu" dedi.
"BELGE ALMADIM"
Duruşma savcısının "Bankanın teftiş raporunda müştekilerin Seçil Erzan ile çok yakın şahsi ilişkisi olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?" diye dorunca Muslera, "Yakın bir ilişki yok Sadece banka ilişkisi" dedi. Muslera ayrıca bahsedilen fon ile ilgili kendisine, "Ne kadar yatırım yaparsanız yapın yüzde 2 ay içinde yüzde 35 kazanacaksın dediler. Para aldığıma dair bir belge almadım" dedi.
"BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 'ÜNLÜ İSİMLER VAR' DEDİ"
Parayı neden iki ayrı şekilde verdiği sorulan Muslera, "Parayı iki ayrı seferde vermeyi ben tercih ettim. Daha sonra kazançlarımı bana vermedikleri için ben de bir daha para vermedim" dedi. Parayı vermeden önce Seçil Erzan'ın kendisine fonda olan isimlerden bahsetmediğini anlatan Fernando Muslera, "Zamanında parayı bana ödemedikleri için beni sakinleştirmek için fonun içinde benim de tanıdığım ünlü isimlerin olduğunu söyledi" dedi.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.
Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.
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