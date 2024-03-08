Seçil Erzan davasında kritik gün! Muslera ve Arda Turan yaşananları anlatacak! İlk görüntüler geldi...

Türkiye'nin aylardır konuştuğu ve aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı Seçil Erzan davası sürüyor. Sanıklar bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarken dolandırılan isimler arasında bulunan Fernando Muslera ve Arda Turan mahkeme salonuna geldi. İşte detaylar...

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