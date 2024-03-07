Futbolda vurgun davası! Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Şimdi söz sırası mağdurlarda

VURGUN DAVASININ DETAYLARI

Denizbank'ın Levent şubesinde müdür olduğu dönemde futbol dünyasının ünlü isimlerini ve iş adamlarını hedef alan Seçil Erzan, yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa başladı.

Erzan, müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.