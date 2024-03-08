08 Mart 2024, Cuma
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Seçil Erzan davasında kritik gün! Muslera Arda Turan ve Emre Belözoğlu konuştu! Tuzağa nasıl düştüler? İşte o konuşmalar...
Türkiye'nin aylardır konuştuğu ve aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı Seçil Erzan davası bugün de sürdü. Yıldız isimler mahkemede konuşurken Fernando Muslera , 1-2 ay içerisinde kendisine yüzde 35'lik kar yapacağının söylendiğini ve Erzan ile bağı bir dönemde Galatasaray'da tercümanlık yapan Mert Çetin'in kurduğunu ifade etti. Arda Turan ise kendisinin saf olduğunu ifade ederken "Kimi zaman evimi sattım, kimi zaman arkadaşlarımdan borç aldım. Bir şekilde parça halinde toplamda 12-13 parça halinde Seçil Erzan'a düzenli olarak para yatırdım" dedi. Mahkemeye katılan Emre Belözoğlu ise olayda adı geçen tüm isimlerden şikayetçi olduğunu ifade etti. İşte detaylar...