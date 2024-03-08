TCG Nusret 109 yıl sonra aynı rotada

'TARİHİN AKIŞI DEĞİŞTİ'

Nusret Mayın Gemisi'nin tarihin akışını değiştirdiğini belirten Taşkın, "Rumeli Mecidiye'de bulunan Seyit Onbaşı'nın tek başına sırtlayarak namluya sürdüğü 215 okkalık mermi, İngilizlerin 'Ocean' zırhlısının dümenini vurmuş ve bu durum düşman gemilerinin nizamını bozmuştur. Böylece 18 Mart 1915 günü kahraman Türk topçusunun da desteği ile 'Nusret'in döşediği 11'inci hattı oluşturan 26 mayına çarpan 'Bouvet', 'Irressistible', ve 'Ocean' zırhlıları batarken 'Galous', 'Suffren', ve 'Inflexible' zırhlıları ise ağır yara alarak savaş dışı kalmıştır. Böylece 18 Mart 1915 günü, İtilaf Donanması için bir hezimetken, boğazın kahraman savunucuları için önemli bir deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'na kurduğu engel, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasını sağlamış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur" dedi.