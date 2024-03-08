İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi sırtından vurarak öldüren Delil Aysal’ın cezası belli oldu

Dışarı çıkınca taksi şoförünün yerde yattığını gördüğünü anlatan Ö.K, "Önce bıçaklandığını sandım, sonra silahla vurulduğunu gördüm. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Hava çok soğuktu. Ben hala aynı olayı yaşıyorum. Biz kaldırınca yaralıya 'sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. Bir şey mi oldu deyince 'bilmiyorum' dedi." diye konuştu.

Tanık M.Y.K. de gece silah sesi duyduğunu belirterek, dışarı çıkınca taksiciyi yerde gördüğünü ve polisi aradığını belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Bekir Şahiner, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği sanığa, "nitelikli yağma"dan 15 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma"dan da 3 yıla kadar ve en üst sınırdan olmak üzere ceza verilmesini talep etti.