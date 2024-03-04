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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Mecidiyeköy'de arızalanan yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Mecidiyeköy’de arızalanan yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 3 kişi yaralandı

Ulaşımda rezil bir yönetim sergileyen CHP'li İBB'nin skandalları bitmek bilmiyor. Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzaralarına bir de metrolar ve metrobüsler eklendi. Son olarak Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenlerin arıza yaparak aniden ters yönde hareket etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu. İşte CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini kanıtlayan anlar...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ulaşım sorunu bitmek bilmiyor.

Vatandaşları canından bezdiren CHP'li İBB'nin iş bilmezliği tekrar gözler önüne serildi.

ARIZALANAN YÜRÜYEN MERDİVEN TERS YÖNDE HAREKET ETTİ
Son olarak Mecidiyeköy'de metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.

3 KİŞİ YARALANDI
O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T, Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOĞUNLUK OLUŞTU
Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu.

Teknik ekip, merdivenlerin tamiri için çalışma başlattı.

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