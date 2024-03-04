Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu vahşice katletmişti! Kan donduran yeni detay: Katilin internetteki aramaları şoke etti | Kemik ateşte yanar mı?

MAKTULÜN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Hakimin önceki ifadeleri okuması sırasında duruşma salonunda bulunan maktulün yakınları sanığın bazı beyanlarının yalan olduğunu belirterek tepki gösterdiler. Maktulün kuzeni, "Yalan söylüyor" diyerek bağırınca salon dışına çıkarıldı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, maktulün ağabeyine "İfadeleri okuyorum, dayanamayacaksan dışarıda bekleyebilirsiniz" dedi. Ağabey Ömer Faruk Kasadar ise "Burada dinleyeceğim" dedi.

Söz alan aile avukatı Burak Göncü, "Muhammet sana vurdu mu , vurmadı mı?" sorusuna sanık, "Boğuşma esnasında bana vurdu" diye cevap verdi. Avukat Göncü, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü, gasp suçundan da sanık hakkında ayrıca suçlama olmasının gerektiğini ifade etti. Avukat Can Çelik de maktulün anne ve babasının olayın vehametinden dolayı duruşmaya katılamadıklarını, duruşmaya gelmek istemediklerini ifade ederek "Sanık uzun süre maktule ulaşmaya çalışmıştır. Adam öldürmeyi tasarlamıştır, cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"GÖZ GÖRE GÖRE KATLETMİŞ KARDEŞİMİ"

Şikayetçi Ömer Faruk Kasadar, "Göz göre göre katletmiş kardeşimi. Planlamış. 3 yıl geçmiş sanık, benim işyerinden ayrılalı. Herkese parasını vermişim, 10 kişiden bir o mu alamamış? İftira ediyor. Bizim ciğerimizi, Türkiye'nin ciğerini yaktı" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Enes Aydın, "Sanıkla lise arkadaşlığımız vardı. Ömer'in yanında 2019-2020 yılında birlikte çalışmıştık. Mahalleden de tanırım. Borç para vermişliğim de oldu. Herkesten borç alıyorumuş, sonradan öğrendim. Bu paralarla ne yapıyordu bilmiyorum" dedi. Hakimin, "Sanığa 'Bu insanlar seni kullanıyor' dedin mi?" sorusuna tanık Aydın, "Hayır, söylemedim" dedi.

"PARAYI NE YAPACAKTIN"

Hakimin, "Akıl sağlığın yerinde mi?" sorusuna sanık Hakan Öztürk, "Bilmiyorum" dedi. Sanık Öztürk, hakimin "Tutarlı yazışmaların var" sorusunu ise yanıtlamadı. Hakimin "Parayı ele geçirsen ne yapacaktın" sorusuna, sanık "Hatırlamıyorum" diye yanıt verdi. Hakim, "Parayı ne için kullanacaktın cesetten kurtulmak için mi, borcundan kurtulmak için mi?" sorusunda "Her ikisinden de" diye yanıt verdi.

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık hakkında yağma suçundan ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.