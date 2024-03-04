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Ankara'da kan donduran vahşet! Eşi ve oğlunu tabancayla vuran adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2024
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Ankara’da kan donduran vahşet! Eşi ve oğlunu tabancayla vuran adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan zanlı, ifadesinde eşi ve oğlu tarafından sürekli darp edilip tartaklandığı için cinayetleri gerçekleştirdiğini iddia etti.

Ankara'da Mamak ilçesinde Metin Çimen (77), tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ekin Mahallesi 1642'nci Sokak'ta meydana geldi. Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, tabanca ile eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'e peş peşe ateş açtı.

Komşuların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Celil Çimen, annesi ve kardeşinin cesetleri evden çıkarılırken gözyaşı döktü; ailenin diğer yakınları da sinir krizi geçirdi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Metin Çimen'in, olay öncesi ekmek aldığı bakkalda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Metin Çimen'in, bastonuyla girdiği bakkaldan ekmek alıp, çıktığı görüldü.

İLK İFADESİ

Gözaltına alınan Metin Çimen, polise verdiği ilk ifadesinde, eşi ve oğlunun sürekli kendisini tartaklayarak, emekli maaşını istediklerini ileri sürdü. Metin Çimen, eşi ve oğlunun yine maaşını istemeleri nedeniyle kavga ettiklerini, bu sırada sinirle odadan aldığı tabanca ve av tüfeği ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

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