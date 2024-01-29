Bir İETT klasiği! Virajı alamayan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tersane Caddesi'nde, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan E.'nin kullandığı Okmeydanı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.
Otobüsteki yolculardan biri yaralıyı koluna girerek ambulansa götürürken sağlık çalışanı, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki göstererek kamerasını kapatmaya çalıştı.
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