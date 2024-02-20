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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan 'elbisem kirli' diyen vatandaşa örnek davranış! “Sen üreticisin sana sarılacağım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’dan ’elbisem kirli’ diyen vatandaşa örnek davranış! “Sen üreticisin sana sarılacağım

Seçim çalışmaları kapsamında Beydağ ilçesine giden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menderes Mahallesi’nde karşılaştığı bir vatandaşla arasında sıcak görüntüler oluştu. Mahallede gördüğü Dağ’ın yanına gelen vatandaş, hayvanlarına bakmak için ahıra gideceği için elbiselerinin kirli olduğunu söyleyerek Hamza Dağ’a sarılmak istemedi. Bunun üzerine Dağ'ın “Sen üreticisin sana sarılacağım, gel buraya” demesi üzerine ikili birbirine sarıldı. İşte o anlar...

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise seçim çalışmalarına hız verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında Beydağ ilçesine giden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın son adresi Menderes Mahallesi oldu.

HAMZA DAĞ İLE VATANDAŞ ARASINDA SICAK GÖRÜNTÜLER

Hamza Dağ karşılaştığı bir vatandaşla arasında sıcak görüntüler oluştu.

Dağ'dan elbisem kirli diyen vatandaşa örnek davranış

Mahallede gördüğü Dağ'ın yanına gelen vatandaş, hayvanlarına bakmak için ahıra gideceği için elbiselerinin kirli olduğunu söyleyerek Hamza Dağ'a sarılmak istemedi.

"SEN ÜRETİCİSİN SANA SARILACAĞIM, GEL BURAYA"
Bunun üzerine Dağ'ın, "Sen üreticisin sana sarılacağım, gel buraya" demesi üzerine ikili birbirine sarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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