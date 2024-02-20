Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan 'elbisem kirli' diyen vatandaşa örnek davranış! “Sen üreticisin sana sarılacağım"

"SEN ÜRETİCİSİN SANA SARILACAĞIM, GEL BURAYA"

Bunun üzerine Dağ'ın, "Sen üreticisin sana sarılacağım, gel buraya" demesi üzerine ikili birbirine sarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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