Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ projelerini tek tek anlattı: Trafik sorunu, yerinde dönüşüm, evlilik desteği, öğrenciye 10 bin TL...

"İZMİR'DE ÇOK FARKLI BİR BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ"

Ben şehirlerin karşılaştırılmasını doğru bulmuyorum. Bu nedenle lansmanımızın sloganı 'Eşsiz İzmir' koyduk. Çok da hoşumuza gitti. Her şehrim kendine özgü yapıları var. Bu ilerde farklı bir şekilde tezahür etmeyecek diye bir şey yok. Konya için de böyle İzmir için de böyle. Tırnak için de şunu söylüyorum ilk defa bu seçimde 'AKP'ye oy vereceğim' diyorlar. Sadece yol yapan kavşak yapan belediye başkanı olmayacağım. Ben sokaklarda dolaşacağım. Evinde engelli evladı olup hiç sosyal hayatı olmayan hanımefendinin yanında olacağız. Ben bunu milletvekiliyken yaptım. İzmir'de çok farklı bir belediyecilik yapacağız. İzmir'in sorunları 5 yıl daha erteleyemeyiz.

AFİŞLERDE AK PARTİ'NİN LOGOSU NEDEN YOK?

Logo kullanmadığım için İzmirliler bana teşekkür etti. Gençliğimi AK Parti'de bereketlendirdim. Partiye aidiyetim konusunda bir sorun yok. Bundan rahatsız olan yok bir tek CHP'li yöneticiler rahatsız oluyor. Bu bir yerel seçim kampanyası. Herkesin başkanı olacağız. Hemşerilerimiz de bunu bu şekilde yaklaşıyor.

TUNÇ SOYER'E HAKSIZLIK MI YAPILDI?

Rakip olarak bir düşünce içerisinde olmadım. Benim adaylığım daha önce açıklandı. Tunç Bey'i İzmirliler 15 senedir tanır. Cemil Bey 5 sene Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı. İzmirliler bunun üzerinden tanır. Doğrusu bir karşılaştırma yapmayı düşünmüyorum. Tunç Soyer ile uyumlu bir 5 sene geçirdik. Ankara'dan beklentiler yaptı ve biz de yardımcı oldu. İkisi arasında şöyle bir fark var. Tunç Bey Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi, Cemil Bey de Özgür Özel'i. Aralarındaki fark bu. Tunç Soyer'e haksızlık yapılıp yapılmadığına dair benim yorum yapmam doğru olmaz.