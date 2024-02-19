AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’dan önemli açıklamalar: İzmir’in 5 yıl daha kaybetme lüksü yok

"İZMİR'İN 5 YILI KAYBETME LÜKSÜ YOK"

Açık açık konuşuyorum, ben gerçekler üzerinde siyasetimi ve kampanyamı yapıyorum. Olgular üzerinde yapıyorum. Gerçekler üzerinde yapıyorum. Ben gerçek kişi olarak İzmirliyim. Ben ilk defa kampanya yapmıyorum İzmir'de. 4 defa milletvekili adayı olarak sahaya çıktım. Milletvekili olarak da şu anda gezdiğim sokaklarda da gezdim. Bu seçim kampanyasında bu noktada bir sorun olduğunu görmedim. Tarz olarak bir şeye söz verdim. 'Bu seçim kampanyasında bizden önceki dönemi kötülemeyeceğim' dedim. İnsanlar zaten yaşıyor. Yaşadıkları şeyleri telaffuz etsem ne olur. Ben yapacaklarıma odaklandım. İzmir'in 5 yılı daha kaybetme lüksü yok. Benden önceki dönemi kötülemek istemiyorum. Projelerimizi konuşmak istiyorum. İzmir projelerini gerçekleştirmek zorundayım. Bir yerde yemek yemiştik. Sonrasında Konak Belediye Başkan adayımız, İzmir Milletvekimiz Ceyda hanımla oraya gittik. Bütün yerler alkollü değil, kahve içilen yerler de var. Mekanları dolaştık. Videoda görülenden 10 kat daha fazla ilgi vardı. Biri oradan sesleniyor 'Oyum sana Hamza abi' diye. Bir başkası 'Bu kez oyumuz sana' diyordu. Biz her yerde seçim çalışması yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde belediyecilik konuşuyoruz. Bir belediye başkanı ne yapmalı? Alsancak Limanı'nı, kentsel dönüşümü, trafiği konuşuyoruz. Bazı yerlerde gürültülü ortam oluyor. Bazı masalarda oturuyoruz. Projelerimizi anlattık.