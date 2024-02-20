Esenyurt TEM otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralı var

Sürücü İ.D. hakimiyetindeki otomobille önce TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Ramazan B. TIR'ı durdurdu. O sırada arkadan hızla gelen 34 ZT 3293 plakalı otomobilin sürücü M.S. duramadı ve TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.