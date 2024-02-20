Depremzedelere ait hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçlara takan çete çökertildi

CHANGE YÖNTEMİ

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Merkezli 10 ili etkileyen depremlerde; hasar gören binlerce otomobilin bu illerden ağır hasarlı olarak satışının yapıldığı tespit edildi. Ekipler, satışı yapılan araçların usulüne uygun tamiri yapılmadan değiştirilmiş olabileceği (change) değerlendirilerek, araştırmalarını derinleştirdi. Yapılan teknik takip ve çalışma ile; Hatay ve Kahramanmaraş illerinde deprem altında kalan araçlardan 19'unun, Edremit'te faaliyet gösteren bir şirkette tescili yapılıp başka şahıslara satıldığı belirlendi.