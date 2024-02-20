Depremzedelere ait hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçlara takan çete çökertildi
Balıkesir'de depremzedelere ait hurda araçların motor ve şase numaralarını çalıntı araçlara monte eden çete yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifade sonrası serbest bırakıldı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken Turan Z. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların motor ve şase numaralarını çalıntı ve gümrük kaçağı otomobillere monte ederek satan çete, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.
CHANGE YÖNTEMİ
Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Merkezli 10 ili etkileyen depremlerde; hasar gören binlerce otomobilin bu illerden ağır hasarlı olarak satışının yapıldığı tespit edildi. Ekipler, satışı yapılan araçların usulüne uygun tamiri yapılmadan değiştirilmiş olabileceği (change) değerlendirilerek, araştırmalarını derinleştirdi. Yapılan teknik takip ve çalışma ile; Hatay ve Kahramanmaraş illerinde deprem altında kalan araçlardan 19'unun, Edremit'te faaliyet gösteren bir şirkette tescili yapılıp başka şahıslara satıldığı belirlendi.
19 ARAÇ YAKALANDI
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli arama ve el koyma kararı alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte eş zamanlı olarak yapılan operasyonda change olduğu değerlendirilen 19 araç yakalandı.
MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Ele geçirilen araçlarda yapılan ön incelemede motor ve şasi numaralarının uyuşmadığı tespit edilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada 1 aracın daha bulunduğu belirlenerek el konuldu. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarında yapılan inceleme sonucu change olduğu belirlenen 2 aracın yurt dışı, 1 aracın çalıntı, 17'sinin ise hacizli-yakalamalı olduğu tespit edildi.
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