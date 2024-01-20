CHP’li Hasan Akkuş’un yaşlı kadına saldırmıştı! Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İstanbul Büyükçekmece'de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.

TRT World Citizen Ödülleri töreninde konuşan Altun, çirkin saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sınırlarında da basın-yayın dünyasındaki demokratik ve çoğulcu iklimi hâlâ içine sindiremeyen unsurlar varlık göstermeye devam ediyor. Dün İstanbul Beylikdüzü'nde bir meslektaşımıza yöneltilen fiziki şiddeti hep birlikte gördük.

A Haber muhabiri Ali Nazif Vural ne yazık ki görevi başında iken öfkeli bir muhalif grubun saldırısına uğradı.

Bu yapılan saldırıyı ben bir kere daha şiddetle kınıyorum.

Bu saldırgan zihniyet, bu şiddet ve linç kültürü ne yazık ki ideolojik bağnazlıklarından bir türlü kurtulamayan kimi medya kuruluşlarından besleniyor.

Bazı basın yayın kuruluşları, üzülerek görüyoruz ki toplumda nefret pompalama çabası içine giriyorlar.

İletişim Başkanlığı olarak bu türden çabaların ve saldırıların her zaman karşısındayız ve karşısında olmaya da devam edeceğiz."