CHP’li Hasan Akkuş'un yaşlı kadına saldırmıştı! Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu
CHP’li Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalıkta bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, başörtülü bir kadına saldırarak önce kadının boğazını sıktı, sonra kadına küfür etti. Olayın ardından yaşlı kadına saldıran CHP'li Akkuş'a Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Güvenlik Şube ekiplerine ifade veren Hasan Akkuş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak saldırıya uğrayan başörtülü kadın, kendisini darbeden Hasan Akkuş'tan şikayetçi oldu.
Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde (18 Ocak 2024) düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltındaki bazı zanlıların belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı sırada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekipleri ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.
HASAN AKKUŞ, NEBİHA YETİMOĞLU'NA SALDIRDI
Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyon kapsamında önceki gün gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı sırada, belediye önünde toplanan ve operasyona tepki gösterenlerden Hasan Akkuş, Nebiha Yetimoğlu'na saldırdı.
Büyükçekmece Polis Merkezine giden Yetimoğlu, boğazını sıkarak sözlü hakarette bulunan Hasan A. hakkında şikayetçi oldu.
Yetimoğlu'nun beyanında, belediye önünde bekleyenlerin "devlete yuh, hükümete yuh" diye slogan attıklarını duyduğunu, "kime yuh diyorsunuz?" dediği sırada söz konusu kişinin kendisine hakaret ederek boğazını sıktığını söylediği öğrenildi.
Büyükçekmece Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen şüpheli Hasan A. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.
İFADESİ ALINDI SERBEST KALMIŞTI
Yaşlı kadına saldıran CHP'li Akkuş'a Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Güvenlik Şube ekiplerine ifade veren Hasan Akkuş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. Zanlılar A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı tekmeleyip yumrukladı. O anlar kameralara yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı A Haber muhabirini darp eden 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
YERDE TEKMELEDİLER
Belediye önündeki kalabalık slogan atarak operasyonu protesto etti. Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar yerde tekmeledi.
Yaşanan alçak saldırıdan sonra tepkiler peş peşe geldi. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, "Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum." derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
İşte çirkin saldırıya gelen tepkiler:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediye Başkanlığında çalışan görevlilere yönelik yürütülen bir adli soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapılmış, bu esnada habercilik görevini yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin KOÇAK saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir.
İletişim Platformu Derneği: A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile Turkuvaz Medya'ya ve A Haber'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İstanbul Büyükçekmece'de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.
TRT World Citizen Ödülleri töreninde konuşan Altun, çirkin saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye sınırlarında da basın-yayın dünyasındaki demokratik ve çoğulcu iklimi hâlâ içine sindiremeyen unsurlar varlık göstermeye devam ediyor. Dün İstanbul Beylikdüzü'nde bir meslektaşımıza yöneltilen fiziki şiddeti hep birlikte gördük.
A Haber muhabiri Ali Nazif Vural ne yazık ki görevi başında iken öfkeli bir muhalif grubun saldırısına uğradı.
Bu yapılan saldırıyı ben bir kere daha şiddetle kınıyorum.
Bu saldırgan zihniyet, bu şiddet ve linç kültürü ne yazık ki ideolojik bağnazlıklarından bir türlü kurtulamayan kimi medya kuruluşlarından besleniyor.
Bazı basın yayın kuruluşları, üzülerek görüyoruz ki toplumda nefret pompalama çabası içine giriyorlar.
İletişim Başkanlığı olarak bu türden çabaların ve saldırıların her zaman karşısındayız ve karşısında olmaya da devam edeceğiz."
GEÇMİŞ OLSUN
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum: Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI YAPILAN İĞRENÇ EYLEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum.
HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare ediyoruz.
CHP'NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE BAKIŞININ ÖZETİDİR
AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir. İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır. Bu vandallığın sorumlusu bunca yıldır A Haber'in haberlerinden rahatsız olup toplumu manipüle ederek provoke eden CHP yönetimi ve İBB Başkanıdır. Bu konuya toplumun geniş kesimlerinin tepki göstermesi olmazsa olmazdır. Farklı mesleklerden insanlara yönelik saldırılara büyük tepki gösteren toplumumuz buna da aynı duyarlılıkla tepki gösterecektir.
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