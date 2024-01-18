Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek! “Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Alçak saldırıya peş peşe tepkiler yağmaya devam ediyor.

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