İstanbul kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Mega kent İstanbul'da sağanak yağış ve mesai bitimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18:40 itibariyle trafik yüzde 74’e ulaştı.
Mega kent İstanbul'da sağanak yağış ve mesai bitimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18:40 itibariyle trafik yüzde 74'e ulaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.
"ANA ARTERLERDE D-100 KARAYOLU'NDA YOĞUNLUK VAR"
Konuya ilişkin açıklama yapan A Haber muhabiri Murat Dada," Şuan da İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 civarında. Bu rakam Avrupa Yakası'nda yüzde 74 Anadolu Yakası'nı geçtiğimizde ise yüzde 76'ları gösteriyor. Özellikle ana arterlerde D-100 Karayolu'nda yoğunluk var. Özellikle Avcılar Bölgesi'nde Beylikdüzü'ne gidiş güzergahında yine yoğunluk artıyor. Ve özellikle yine Şirinevler ve Sefaköy taraflarında da hem yol yapım çalışmaları hem de araç arıza sebebiyle yoğunluk yaşanıyor." dedi.
Dada, konuşmasının devamında, "Özellikle D-100 Karayolu'nda Mecdiyeköy'de başlayan ve Avcılar tarafına gidiş güzergahında yine yoğunluğu görebiliyoruz. Aynı zamanda köprülerde de yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş kısmında yine yoğunluk gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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