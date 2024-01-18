A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırı! Büyükçekmece Belediyesi önünde toplanan kalabalık darp etti! Yüzüne tekme attılar...
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki muhabirimiz Vural'ın yüzüne tekme attığı görüldü. İşte o anlar...
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
RÜŞVET OPERASYONUNDA GÖZALTI KARARI
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek verdi.
BELEDİYE ÖNÜNDE KALABALIK TOPLANDI
Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti.
A HABER MUHABİRİ AHMET NAZİF VURAL DARP EDİLDİ
Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti.
YÜZÜNE TEKME ATILDI
Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.
Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
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