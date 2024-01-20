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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! Gara'da 9 terörist imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe! Gara’da 9 terörist imha edildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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