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Bolu'da deprem | 2024 son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Bolu’da deprem | 2024 son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu merkezde saat 09:01'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DAKİKA | AFAD, Bolu merkezde saat 09:01'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

BOLU DEPREMİNİN DETAYLARI

Büyüklük: 3.9 (Ml) Yer: Merkez (Bolu) Tarih: 2024-01-14 Saat: 09:01:48 TSİ

Enlem: 40.89028 N Boylam: 31.67 E Derinlik: 10.79 km

2024 SON DEPREMLER

14-01-2024 09:02:3738.008637.49947ML2.5Nurhak (Kahramanmaraş)616162

14-01-2024 09:01:4840.890331.6710.79ML3.9Merkez (Bolu)616163

14-01-2024 08:14:2937.851737.82146.89ML1.6Gölbaşı (Adıyaman)616161

14-01-2024 08:13:2738.079736.63476.79ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)616160

14-01-2024 07:35:0336.833928.38147ML1.3Marmaris (Muğla)616159

14-01-2024 07:32:1639.140.73697.09ML1.8Karlıova (Bingöl)616158

14-01-2024 06:40:5337.855836.1756.33ML1.5Saimbeyli (Adana)616157

14-01-2024 06:36:1540.441128.84196.99ML1.5Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.41 km] Mudanya (Bursa)616156

14-01-2024 05:27:1738.152838.57817.02ML1.8Battalgazi (Malatya)616155

14-01-2024 04:52:3237.08528.17447.01ML1.3Menteşe (Muğla)616154

14-01-2024 04:45:3738.809237.322212.89ML2.1Gürün (Sivas)616152

14-01-2024 04:45:3040.885831.671410.99ML1.6Merkez (Bolu)616153

14-01-2024 03:37:3740.618929.01427.34ML1.4Çınarcık (Yalova)616149

14-01-2024 03:23:0938.127537.30646.99ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)616150

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