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Buzdolabında erkek cesedi bulundu! Maltepe'de şoke eden olay...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Buzdolabında erkek cesedi bulundu! Maltepe’de şoke eden olay...

İstanbul Maltepe'de atık toplama merkezindeki buzdolabında 15 yaşındaki Nimetullah isimli yabancı uyruklu gence ait erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde meydana geldi.

Daha önce öldürülüp buzdolabına konulmuş bir erkek cesedi bulundu.

KÖTÜ KOKU VATANDAŞLARI ALARMA GEÇİRDİ
Çevredeki vatandaşlar tarafından işyerinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

BUZDOLABINDAN 15 YAŞINDA GENÇ ÇIKTI
Ekipler, buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli genç olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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