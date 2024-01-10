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AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem oldu!

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Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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AFAD duyurdu: Marmara Denizi’nde deprem oldu!

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından yaptığı duyuruya göre; Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'nde 3.6 şiddetinde deprem oldu. Depremin derinliğinin 11.2 km olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

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