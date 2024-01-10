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Son dakika | Hatay'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

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Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Son dakika | Hatay’da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.38'de meydana gelen depremin merkez üssü Samandağ olarak kaydedildi.

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