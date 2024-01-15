Oruç ne zaman başlıyor? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.