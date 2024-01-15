Oruç ne zaman başlıyor? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi...
Ramazan ayı başlangıç tarihi islam alemi tarafından merak ediliyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte, "İlk oruç hangi gün tutulacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Diyanet, dini günler takvimini yayınlamasıyla birlikte, Ramazan başlangıcı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil tarihleri belli oldu. İşte haberin detayları...
"Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına ait dini günler takvimini yayınlamasının ardından, Ramazan ayı başlangıç tarihi netlik kazandı. İşte ilk orucun tutulacağı gün...
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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