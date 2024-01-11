11 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü Muğla

AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü Muğla

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
ABONE OL
AFAD açıkladı: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Merkez üssü Muğla

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi, 4,3 şiddetinde sallandı. Saat 00.40 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 14 km olarak tespit edildi. Sarsıntının merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi, 4,3 şiddetinde sallandı.

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-01-11
Saat:00:40:23 TSİ
Enlem:36.47583 N
Boylam:27.70111 E
Derinlik:14.82 km

DEPREMİN DERİNLİĞİ: 14 KM

Saat 00.40 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 14 km olarak tespit edildi. Sarsıntının merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olduğu belirtildi.

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2024.01.11 00:23:23 37.2002 27.7932 17.6 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.10 23:24:57 38.0680 37.4990 7.3 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 23:14:23 38.0147 37.4992 5.4 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 22:44:58 36.1820 35.8822 8.5 -.- 1.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.10 22:38:41 36.1475 35.8692 8.0 -.- 4.2 4.1 KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.10 22:30:22 37.9397 27.6563 12.3 -.- 1.3 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.01.10 22:28:34 36.1768 35.9202 17.5 -.- 1.7 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.10 22:10:59 35.8675 35.6215 13.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.10 21:56:12 37.9325 38.2048 7.1 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2024.01.10 21:43:34 38.6360 44.0070 3.7 -.- 2.4 -.- OZALP (VAN) İlksel
2024.01.10 21:20:36 37.0835 28.3775 14.7 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.10 21:15:08 37.6120 35.6047 5.1 -.- 2.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.10 20:46:16 38.8148 37.4888 5.0 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.10 20:14:07 38.5245 43.8238 5.0 -.- 2.1 -.- KARLIYAMAC-OZALP (VAN) İlksel
2024.01.10 20:10:06 40.4147 28.8730 12.8 -.- 3.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.10 18:55:02 38.1970 36.1512 19.1 -.- 0.8 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.10 18:48:04 38.3650 37.9443 4.5 -.- 1.4 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.10 18:30:57 37.1992 36.0898 9.2 -.- 1.9 -.- GOKCEDAM-(OSMANIYE) İlksel
2024.01.10 17:53:52 40.4163 28.8575 9.6 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.10 17:29:00 35.2707 33.6213 9.4 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.01.10 17:00:16 35.9015 35.9633 6.3 -.- 2.3 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.01.10 16:59:57 36.7515 36.4415 5.5 -.- 1.5 -.- BADEMLI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.01.10 16:42:57 37.8118 26.9708 4.4 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.10 16:19:15 38.8130 37.3008 9.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.10 15:35:05 40.8753 31.0135 22.1 -.- 2.2 -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2024.01.10 15:34:27 37.1462 28.3030 5.0 -.- 1.1 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2024.01.10 15:25:28 40.4167 33.5617 16.0 -.- 1.6 -.- INANDIK-(CANKIRI) İlksel

Hatay’da 4,2 büyüklüğünde deprem HATAY'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA