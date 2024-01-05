Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Türkiye'nin konuştuğu gizli fon davasında, yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Seçil Erzan'ın şifresi çözülen kırık telefonundan çıkan yazışmalarda "Mahmut Amca" isimli biriyle konuşması dikkat çekti. 2 ayda yatırdığı 52 bin 700 doları 100 bin dolar olarak geri alan Mahmut Yılmaz'ın teşekkür etmesine karşılık Seçil Erzan'ın "Hayırlı işler Mahmut Amca" olarak yanıt verdiği görüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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