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Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 17:53
Türkiye'nin konuştuğu gizli fon davasında, yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Seçil Erzan'ın şifresi çözülen kırık telefonundan çıkan yazışmalarda "Mahmut Amca" isimli biriyle konuşması dikkat çekti. 2 ayda yatırdığı 52 bin 700 doları 100 bin dolar olarak geri alan Mahmut Yılmaz'ın teşekkür etmesine karşılık Seçil Erzan'ın "Hayırlı işler Mahmut Amca" olarak yanıt verdiği görüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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