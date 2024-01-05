❄İstanbul'a sonunda kar geliyor! ☃Büyük hasret sona eriyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi: O güne dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışı için gün verildi. Özellikle sis ve buzlanmaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istenirken olumsuz durumlara karşı tedbir alınması konusunda uyarı yapıldı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Yayınlanan haritaların ardından vatandaşlardan olası don ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları istendi.
KARADENİZ'DE ÇIĞ UYARISI
05.01.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde çığ tehlikesi ve tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU İLLERİNDE KAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın kapalı ve çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 4, Hakkâri'de 3, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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