Seçil Erzan'ın kırık telefonu incelendi! Fatih Terim ile konuşmaları ortaya çıktı! Arda Turan'dan şoke eden talep...
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda, Erzan'ın Fatih Terim ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına giren bilirkişi raporunda, fona katılan Arda Turan'ın bir süre sonra maddi zorluk yaşadığını belirterek, sanık Seçil Erzan'a "Düştüğüm hale bak, dilenci oldum." mesajı attığı kaydedildi.
"MUSLERA VE PODOLSKİ'Yİ DE FONA İKNA EDİN"
Sanık Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtlarına ilişkin İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına giren 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan ile mağdurların yazışmalarına detaylarıyla yer verildi.
Bilirkişi raporunda, Erzan'ın 16 Aralık 2022'de futbolcuların tercümanı Musa Mert Çetin'den Muslera ve Lukas Podolski'yi fona katılmaya ikna etmesini istediği yer aldı.
Mesajların devamında Çetin'in Muslera ile konuştuğu, fona girmekte çekingen davranan futbolcular için Çetin'in aracı olduğu anlaşıldı.
MUSLERA FATİH TERİM'İ ARAYACAK DİYE KORKTU
Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera'nın İngilizce olarak Seçil Erzan'a 9 Şubat 2023'te "Bu gece ilk ödeme için Merto'yu (Musa Mert Çetin) ve sizi evime bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödemeyi İstanbul'a döndüğümde alacağım yani belki 2 hafta sonra daha fazlasını alabilirim." şeklinde mesaj attığı, Erzan'ın ise "Günaydın" yazarak yanıt verdiği aktarıldı.
Muslera'nın 20 Şubat 2023'te yine Erzan'a mesaj attığı, ikilinin saat 20.00'de Muslera'nın evinde para alışverişi için sözleştikleri belirtildi.Çetin'in, Erzan ile bir yazışmasında Muslera'nın Fatih Terim'i aramasından korktuğunu söylediği mesajlar dikkati çekti.
SEMİH KAYA'YI OYALADI
Yazışmalarda, fona giren ancak parasını alamayan futbolcu Semih Kaya'nın Erzan tarafından bir süre oyalandığı, Erzan'ın sık sık "Çözeceğim, halledeceğim" gibi vaatlerde bulunduğu görüldü.
"FUTBOLU SENİN LAFINLA BIRAKTIM"
Erzan'ın "Ben hayatımdan vazgeçtim yaptığım işi bitirmek için inan." dediği, Kaya'nın ise "Ben de hayatımdan geçtim, futbolu bıraktım ya ben senin lafına. Ben vazgeçtim hayatımdan." yazdığı kaydedildi.
Emine Aytek adlı kişinin para yatırmak için Erzan'a fonun adını sorduğu, Erzan'ın da "Teknoloji fonu. Başka adı yok." yanıtını verdiği anlaşıldı.
TURAN EŞİNE ÇANTA ALMAK İÇİN PARA İSTEDİ
Bilirkişi raporunda, sanık Erzan'ın müşteki Arda Turan ile mesajlarına da yer verildi.
Arda Turan'ın "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim." dediği mesaja yer verilen raporda, Erzan'ın Turan'a "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım." şeklinde cevap verdiği ve Turan'ın bunun üzerine, "Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı." diye cevap verdiği yer aldı.
Turan ile Erzan'ın 28 Şubat 2023'teki mesajlarına yer verilen raporda, Turan'ın "Seçil'cim ne yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben... İnsanların gözünde ne hale düştüm." dediği, Erzan'ın "Ne desen haklısın şu an. Çok ama çok özür dilerim" şeklinde cevap verdiği, Turan'ın bunun üzerine "Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?" mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Turan'a "Çok mahcubum." dediği belirtildi.
Raporda, aynı gün Turan'ın Erzan'a "Bir tane saatim var, çok takmıyorum. 70 bin dolar veriyorlar, 105 bin dolar bulursak. Ağzımda yaralar, baş ağrısı, süper oldu. Geldiğimiz noktada sen ne istediysen ben hep günü gününe getirdim. Şu anda mahcup, tedirgin, sözünü tutamamış biri oldum. Tamimiyle benim durumum belirsizlik. İki çocuğum ve ailem var. Ben bu hale nasıl geliyorum? Sinir hastası oldum oturduğum koltukta. Ben sana verdiğim sözde duramadım mı da bu muameleyi görüyorum? İnsanlar arıyorlar, telefonu açamıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiğine yer verildi.
"DÜŞTÜĞÜM HALE BAK, DİLENCİ OLDUM"
Devamında Turan'ın sanığa, "Geldiğim noktada 100 bin doları ödeyemiyorum... Bugün kredi kartım kesiliyor, 6 Mart'a kadar ödemesi var... Bugünü hayatım boyunca unutmayacağım... Çok kötü bir hale düştüm...Ve kendimi yatıştıramıyorum. Beni ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum.. Düştüğüm hale bak, dilenci oldum." yazılı mesaj yolladığı aktarıldı.
Bilirkişi raporunda, davanın müştekilerinden Evrim Pınar Güzel'in, sanık Erzan'a, çocuğunun geleceğini ve emeğini ortaya koyduğuna ve dürüstlük beklediğine dair mesajlar attığına da yer verildi.
TELEFONDAKİ 181 BİN 538 MESAJ İNCELENDİ
Erzan'a ait bir telefon ve sim kart olmak üzere toplam 2 dijital materyalin incelendiği belirtilen raporda, arka kasası kırılmış ve parçalanmış telefonun açıldığı, bu telefondaki 1972 ayrı hesap ve numarayla yapılan, silinmiş veya mevcut 181 bin 538 mesajın (176 bin 95 WhatsApp mesajı, 2 bin 284 Instagram mesajı, 450 iMessages mesajı, 2 bin 709 SMS ve Recents mesajı) incelendiği, 74 kişiyle yapılan ve dava konusuyla ilgili olabileceği değerlendirilen mesajların inceleme altına alındığı kaydedildi.
ERZAN'IN GOOGLE ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI
Telefonda yapılan incelemede, internet üzerinden "Gürcistan'dan para", "Gürcistan'dan para birimi", "kg altın kaç TL", "kg altın", "1 kg altın kaç TL" diye aramaların yapıldığı aktarılan raporda, telefondaki 59 bin 27 fotoğrafın incelendiğine ve dava konusuyla ilgili olabileceği değerlendiren ancak telefondan silinen fotoğrafların geri getirildiğine yer verildi.
Raporda ayrıca, telefondaki 2 bin 175 ses kaydı, 793 video, 19 not ve benzeri bölümlerin de detaylıca incelendiği, dava konusuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Öte yandan, Erzan'ın sim kartının, belirttiği şifreler denenmesine karşın açılamadığı, adli bilişim programıyla da açılamadığı için içeriğine ulaşılamadığı kaydedildi.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, Erzan'ın Fatih Terim ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.
"TAMAM SEÇİL HANIM SİZ NASIL KARAR VERDİYSENİZ ÖYLEDİR"
Söz konusu raporda Erzan'ın Terim'i 'Fatih Terim Yeni' diye kaydettiği yazışmalar şu şekilde yer aldı:
"Seçil Erzan: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye.
Fatih Terim: 20 bin doları buradan mı aldık?
Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı?
Fatih Terim: Ok
Seçil Erzan: 4 milyon 67 bin 412 lira bugün dönüşümüz vardı, 177834 lira (20 bin dolar) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 lirayı günlük yaptırdım. Kulüp gönderdiğinde bugün, yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam.
Fatih Terim: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam
Seçil Erzan: Sevgiler hocam"
"HAZIRLIKLI OLURSAK SEVİNİRİM''
19 Temmuz 2022'de yer alan yazışmalarda ise şu ifadelere yer verildi:
"Fatih Terim: Seçil hanım. 54000 lira avk. Candaş. Gönderebilir miyiz? Önümüzdeki hafta bazı ödemelerimiz olacak hazırlıklı olursak sevinirim.
Seçil Erzan: Tamamdır hocam ne kadar öngörünüz?
Fatih Terim: Biraz dolar biraz Euro 1,5 lira Dövizler çok fazla değil.
Seçil Erzan: Tamam hocam."
"ŞİMDİ HABER ALDIM MAAŞLAR ÖDENMEMİŞ''
3 Mart 2023'deki mesajlarda ise şu ifadeler kullanıldı:
"Fatih Terim: Şimdi haber aldım maaşlar ödenmemiş ve benim rica ettiğim Amerika göndermeleri de yapılmamış. Alakanıza çok teşekkürler.
Seçil Erzan: Hocam hesaptan hepsi bu akşam 17.00'de çıkıldı. Amerika ödemeleri yarın geçmiş olacak 1 gün valörlü geçiyor. Çok özür dilerim sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim hocam yurtdışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor. Diğer ödemeler 17:00'de yapıldı ve ben teyit ettim çok çok üzüldüm hocam."
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