Seçil Erzan’ın kırık telefonu incelendi! Fatih Terim ile konuşmaları ortaya çıktı! Arda Turan’dan şoke eden talep...

TURAN EŞİNE ÇANTA ALMAK İÇİN PARA İSTEDİ

Bilirkişi raporunda, sanık Erzan'ın müşteki Arda Turan ile mesajlarına da yer verildi.

Arda Turan'ın "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim." dediği mesaja yer verilen raporda, Erzan'ın Turan'a "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım." şeklinde cevap verdiği ve Turan'ın bunun üzerine, "Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı." diye cevap verdiği yer aldı.

Turan ile Erzan'ın 28 Şubat 2023'teki mesajlarına yer verilen raporda, Turan'ın "Seçil'cim ne yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben... İnsanların gözünde ne hale düştüm." dediği, Erzan'ın "Ne desen haklısın şu an. Çok ama çok özür dilerim" şeklinde cevap verdiği, Turan'ın bunun üzerine "Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?" mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Turan'a "Çok mahcubum." dediği belirtildi.

Raporda, aynı gün Turan'ın Erzan'a "Bir tane saatim var, çok takmıyorum. 70 bin dolar veriyorlar, 105 bin dolar bulursak. Ağzımda yaralar, baş ağrısı, süper oldu. Geldiğimiz noktada sen ne istediysen ben hep günü gününe getirdim. Şu anda mahcup, tedirgin, sözünü tutamamış biri oldum. Tamimiyle benim durumum belirsizlik. İki çocuğum ve ailem var. Ben bu hale nasıl geliyorum? Sinir hastası oldum oturduğum koltukta. Ben sana verdiğim sözde duramadım mı da bu muameleyi görüyorum? İnsanlar arıyorlar, telefonu açamıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiğine yer verildi.