Seçil Erzan’ın kırık telefonundan yeni mesajlar ortaya çıktı! Muslera ve Podolski’yi ikna etmek için bakın ne yapmış

"CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"

Tercüman Musa Mert Çetin'in 2022 Aralık ayında Seçil Erzan'la konuşmaya başladığı ve o dönem Galatasaray'da forma giyen Podolski hakkında konuştukları ve Erzan'ın Podolski'yi ikna etmesi yönünde mesajlar attığı görüldü.

Seçil Erzan: Canım sen Muslera ve Poldi mutlaka hallet, çok çok iyi çünkü

Musa Mert Çetin: Tmm Seçom 2'siyle de konuşacağım

Seçil Erzan: Yolunda mı her şey

Musa Mert Çetin: Kardeşin çok çalışıyor Seçoo

Seçil Erzan: Poldi?

Musa Mert Çetin: Sabahtan Poldi'yle buluşacağım banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı Denizbank Florya'ya aktaracak. Bitsin hemen gelirim yanına

Musa Mert Çetin: Muslera ok

Seçil Erzan: Uçaktayım, yaa süpersin, ne kadar? Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor, diğerini de yapalım onda çok var.

Musa Mert Çetin: 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah Podolski'nin işi halledip geleceğim yanına