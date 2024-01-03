Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar ortaya çıktı! Muslera ve Podolski'yi ikna etmek için bakın ne yapmış
Son dakika haberi | Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera gibi isimlerin bulunduğu Seçil Erzan'ın dolandırıcılık olayı ile ilgili yeni mesajlaşmalar ortaya çıktı. Erzan'ın o dönem Galatasaray'da görev yapan Mert Çetin ile Muslera ve Podolski gibi isimleri ikna etmesi için konuştuğu ortaya çıkarken, nişanlısı avukat Candaş Gürol'la da yaşanan olaylarla ilgili kavga ettiği görüldü.
Aralarında ünlü futbolcularında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı. Raporda, bir dönem Galatasaray'da tercümanlık yapan Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Candaş Gürol ile konuşmaları tespit edildi. Erzan'ın Mert Çetin'e Muslera'yı ikna etmesi için mesajlar attığı, Çetin'in de Muslera ve Podolski'yi ikna etmek için konuştuğunu söylediği mesajlar yer aldı.
Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı. Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. 553 sayfalık raporda, arka kısmının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan'ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan'ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı. Bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın Fatih Terim, Fulya Terim ve Arda Turan'ın ardından eski Galatasaray kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen avukat Candaş Gürol ile yaptığı mesajlaşmalara ulaşıldı.
"CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"
Tercüman Musa Mert Çetin'in 2022 Aralık ayında Seçil Erzan'la konuşmaya başladığı ve o dönem Galatasaray'da forma giyen Podolski hakkında konuştukları ve Erzan'ın Podolski'yi ikna etmesi yönünde mesajlar attığı görüldü.
Seçil Erzan: Canım sen Muslera ve Poldi mutlaka hallet, çok çok iyi çünkü
Musa Mert Çetin: Tmm Seçom 2'siyle de konuşacağım
Seçil Erzan: Yolunda mı her şey
Musa Mert Çetin: Kardeşin çok çalışıyor Seçoo
Seçil Erzan: Poldi?
Musa Mert Çetin: Sabahtan Poldi'yle buluşacağım banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı Denizbank Florya'ya aktaracak. Bitsin hemen gelirim yanına
Musa Mert Çetin: Muslera ok
Seçil Erzan: Uçaktayım, yaa süpersin, ne kadar? Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor, diğerini de yapalım onda çok var.
Musa Mert Çetin: 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah Podolski'nin işi halledip geleceğim yanına
Şeklinde Erzan ve Çetin arasında konuşmaların gerçekleştiği görülüyor. Raporun devamında Mert Çetin'in fona para yatırması için Muslera ve Podolski'yi ikna etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Mert Çetin'in her adımını Erzan'a bildirmesi ise dikkat çekti. Konuşmaların devamı ise şöyle:
Musa Mert Çetin: Dün yeni yıllarını kutladım Dedim direk girmeyeyim konuya bugün Poldi'ye dalacağım, bence Bruma'ya gerek yok çok yaymayalım derim ama yüz yüze konuşuruz.
Seçil Erzan: Tamam 11 de evdeyim Candaş gidiyor sen direk bana gel.
Musa Mert Çetin: Şu haftayayı bi atlatalım alnımızın akıyla. Seçomm cumaya kadar benimkinin bir kısmını da alsam efsane olacak ev sahibiyle sözleştim.
Musa Mert Çetin: Seçom ben aceleye getirmedim Nando beni sıkıştırmaya başladı pazar yurt dışına çıkacağım planımızı yapalım ona göre bende gününü söleyeyim kendisine normalde 5'inde bitiyor 9-10 gibi veririz diyorduk ben fazla fazla 15 dedim ona biliyorsun.
Seçil Erzan: Canım benim burada sıkışmam sorun bizim işlerle ilgili değil
Mert Çetin'in Muslera'nın fona yatırdığı para sonrası geri ödeme istemesi üzerine Çetin'in Seçil Erzan'ı sürekli Muslera'ya ödeme yapması konusunda sıkıştırdığı, Erzan'ın ise Çetin'i ödeme yapacağını belirterek oyaladığı konuşmalar raporda görüldü. Mert'in Şubat 2023'ün sonuna doğru Erzan'a sisteme güveninin kalmadığını, Muslera'nın geç yapılan ödeme sonrası tedirgin olduğunu ve durumu başkalarına anlatacağı konusunda korkuları olduğunu ifade eden mesajlar attığı görüldü. Mert Çetin'in Erzan'a gönderdiği bazı mesajlar ise şöyle:
"SEN DİREKT FATİH HOCAYI ARA"
Musa Mert Çetin: Senden sonra Arda aradı ne yaptınız diye dedim bu hafta 650 ödeyeceğiz haftaya 550 hatta sana faydam olsun diye. Böyle bir şey rica ettim. Dedim Kaptan senin bu hafta alacağın varsa ne olur birazcık sabret önce buna ödeyelim yoksa Seçil'i patlatacak. Tamam tamam hiç problem değil dedi o yüzden şu 2 hafta tamamen Muslera'ya odaklanabilirsin.
Musa Mert Çetin: Cuma günü 650 gelmezse direk Hocayla Hakan Ateş'i arayacakmış.
Seçil Erzan: Tövbeler olsun Yarabbim
Musa Mert Çetin: Cuma 650'yi veremezsen büyük skandal olur o yüzden Arda'dan ve Selçuk'tan rica et istersen bende ederim önce Nando'yu ödememiz lazım...
Seçil Erzan: Mert etme şimdi rica Selçuk ok zaten Arda gerilmesin iyice karışıyor
Musa Mert Çetin: Sen direk Fatih Hoca'yı ara
Musa Mert Çetin: Çünkü kaleci arayacak hiç olmazsa adam şok olmasın. Meblayı söylemezsen gelmeyeceğim. Yeter hep aynı şeyi yaşamaktan yıldım artık.
Musa Mert Çetin: Ya sen bizden ne istedin yaa. Bize bu stresi niye çektiriyosun ya yazık günah değil mi ya canımdan bezdim yalanlardan bezdim.
Devamında ise kaleci Muslera'nın Seçil Erzan'a yazdığı kısa mesajlar da raporda yer aldı.
"YENİ KURBANLAR, PARDON YENİ MÜŞTERİLER BULDUNUZ MU"
Seçil Erzan'ın bir dönem sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile de konuşmalar raporda yer aldı. Avukat Candaş adıyla Erzan'ın telefonunda kayıtlı olan Candaş Gürol'a söylediği yalanlar nedeniyle Gürol'un kariyerini bitireceğini söyleyerek Erzan'la evlenmekten vazgeçtiğine dair mesajlar tespit edildi. Raporda yer alana mesajlardan bazıları ise şöyle:
"SEN NELERİN İÇİNDESİN"
Avukat Candaş: Sen nelerin içindesin, nelerin, ama konuşmaya bile halin yok.
Seçil Erzan: Candaş
Avukat Candaş: Çok yoruldum yalanlarından bana gerçeği anlat
Seçil Erzan: Beni yalnız bırakma bu akşam Candaş, lütfen gel, dayanamıyorum lütfen gel, Candaş acil aç, hemen ara lütfen
Avukat Candaş: Beni arama
Avukat Candaş: Ne oldu? Çeten ve sen, işleri çözdünüz mu? Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu
Seçil Erzan: Sorun yok
"HOCAYLA BİR YAKINLAŞMAN OLDU EMİNİM"
Seçil Erzan'la Candaş Gürol'un Mart 2023'te yaptığı konuşmalar ise şu şekilde;
Avukat Candaş: Bana söylediklerinde küçücük bir yalan yoksa inşallah çözersin. Bana yalan söylediysen inşallah çözemezsin. Hep böyle dua ediyorum
Avukat Candaş: Fatih işin içinde!!! Ben eminim! Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var ben eminim. Kafayı yiyorum kafayı.
Avukat Candaş: Bir akşam içip geldin bankadan arkadaşlarla karşılaştık dedin, o da kim bilir neydi, Beni aldattın belki de defalarca
Seçil Erzan: Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne Fatih ne hoca ilişkisi, söylediğim her şey doğru.
Avukat Candaş: Bana yaşattıklarına bak, üç kuruşluk insanlar köşeyi dönsün diye.
Seçil Erzan: Söz veriyorum hepsini telafi edeceğim.
Avukat Candaş: Bana layık gördüğün şeylere bak
Candaş Gürol'un mesajlaşmaların son bölümlerinde Erzan'a herkesi dolandırdığı için kızdığına dair mesajlar yer aldı.
TELEFON REHBERİNDE 5 BİN 689 KİŞİ KAYITLI
Raporda Seçil Erzan'ın telefonuna ait verilere de yer verildi. Veriler ise şöyle; Arama Günlüğü 591, Kişi listesi 5 bin 689, Notlar 19, Veriler 365, Ses 2 bin 175, Videolar 793, Arşivler 75, gibi verilerde raporda yer aldı.
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