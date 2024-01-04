Son dakika | AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Tarih verildi! Sibirya üzerinden geliyor...
Mega Kent İstanbul’un özlemle beklediği kar yağışı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada İstanbul’un genelini etkisi altına alacak kar yağışı için tarih açıklandı. İstanbul’a kar yağışını getirecek hava dalgası Sibirya üzerinden olacak. Peki hava sıcaklıları ne kadar düşecek? İşte detaylar…
"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu yant buldu. Kritik açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.
İŞTE TARİH
AKOM, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.
SICAKLIKLAR 5-8 DERECE DÜŞECEK
Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi.
12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak.
Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞIŞINI SİBİRYA GETİRECEK
Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi'ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.
9-10 OCAK KRİTİK TARİH
Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak'ta kara dönüşmesi öngörülüyor.
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