HAVA DURUMU | Yeni yağış dalgası geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı tarih verdi | 4-8 Ocak 2024

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 14°CÇok bulu

tlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu