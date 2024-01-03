HAVA DURUMU | Yeni yağış dalgası geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı tarih verdi | 4-8 Ocak 2024
Son dakika güncel hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Doğu ve Güneydoğu illeri için kar yağışı alarmı verilirken, yurdun geri kalan kısımları için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise ülke genelinin hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 18°C
Çok bulutlu
EDİRNE 3°C, 16°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 13°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 14°CÇok bulu
tlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 12°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 14°C
Çok bulutlu
KONYA 5°C, 15°C
Çok bulutlu
YOZGAT 3°C, 10°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 7°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 8°C, 16°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT 5°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON 10°C, 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA 0°C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
VAN -3°C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 4°C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 2°C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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