İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 9-10 Ocak için kar uyarısı | Uzman isim A Haber'de değerlendi

Sıcaklıkların daha da düşmesiyle megakentte kar yağışı bekleniyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN