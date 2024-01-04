İstanbul'a kutup soğukları geliyor! Beklenen kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kutup soğukları geliyor. Peki 4 gün sürmesi beklenen kutup soğukları ne zaman başlayacak? Megakent kar ile ne zaman buluşacak? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu meteoroloji uzmanı Güven Özdemir aktardı.

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