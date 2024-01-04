İş yerine giren hırsızlara 'paspas' şoku! Arkalarına bakmadan kaçtılar
Bahçelievler'de bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslarla iş yeri sahibi yüz yüze gelince eline aldığı paspas sopasıyla hırsızları kovaladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde elektrik malzemeleri satılan bir dükkanda meydana geldi. Kemal Çiftcan, işleri geç saatte bitince eve gitmeyip dükkanının arka bölümünde bulunan alanda yattı.
Panelvan araç ile sokak arasında dolaşan kapüşonlu ve maskeli 5 hırsız, Çiftcan'ın dükkanını gözüne kestirdi. Sokağı gören güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlar, levye ile kapıyı açtı. 3 hırsız, içeride bulunan elektrik kablolarını geldikleri araca yüklemeye başladı.
Kemal Çiftcan, sesler gelince kontrol etmek için dükkanın ön bölümüne doğru hareket ettiği sırada hırsızlar ile yüz yüze geldi. Üzerindeki şoku atlatan Çiftcan, hırsızları paspas sopası ile kovalamaya başladı.
3 hırsız, ellerindeki malzemeleri atıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ve iş yeri sahibinin hırsızları paspas sopası ile kovalaması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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