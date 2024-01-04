İş yerine giren hırsızlara ’paspas’ şoku! Arkalarına bakmadan kaçtılar

Kemal Çiftcan, sesler gelince kontrol etmek için dükkanın ön bölümüne doğru hareket ettiği sırada hırsızlar ile yüz yüze geldi. Üzerindeki şoku atlatan Çiftcan, hırsızları paspas sopası ile kovalamaya başladı.

3 hırsız, ellerindeki malzemeleri atıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ve iş yeri sahibinin hırsızları paspas sopası ile kovalaması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.