İsias Oteli'ndeki enkazda can verenlerin davası! Otel sahibinden vicdanları sızlatan sözler: Soğuktan öldüler
Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin yargılanmasına başlanılan 5'i tutuklu 11 sanığın savunmaları tamamlandı. Otel sahibi Ahmet Bozkurt, iddiaları reddedip, bina altında kalanların depremden değil, soğuktan öldüğünü söyledi.
Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen ve antrenörlerin olduğu 35 kişi ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.
Davaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel de müşteki sıfatıyla müdahil oldu. Kurduğu "Ahbap" derneğiyle deprem bölgesine de yardım kampanyaları düzenleyen sanatçı Haluk Levent de KKTC heyetine destek için Adıyaman'a gitti. İlk duruşmada İsias Otel'inin sahibi Ahmet Bozkurt suçlamaları reddetti.
22 YIL 6 AY İSTENİYOR
Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, yapının 1991'de apartman olarak inşa edildiği, daha sonra ruhsatsız ve kaçak kat eklendiği, binanın inşaatında dere kumu kullanıldığına ilişkin bilgiler yer aldı. Duruşmalarda 5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
KKTC Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı 35 oyuncu, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
'SOĞUKTAN ÖLDÜLER'
Duruşmaya sanıklar video konferans yöntemiyle uzaktan katıldı. İlk ifadesi alınan İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt, müteahhit olmadığını belirterek, işinsanı olduğunu ve iddialarda yer aldığı gibi otelde kolon kesilmediğini söyledi.
Avukatların sorularını yanıtlayan Bozkurt, binanın depremin büyüklüğü nedeniyle yıkıldığını savunarak, "Fazla kat çıkmadım, ekleme yapmadım, otopark için kolon kesmedik" dedi. Suçlu olmadığı için pişman da olmadığını söyleyen Bozkurt, "Sadece üzüntülüyüm" dedi.
Bozkurt'un, bina altında kalanların depremden değil soğuktan can verdiğine yönelik sözleri ise ailelerin tepkisine yol açtı. Bozkurt ayrıca, kanser hastası olduğunu ve ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.
1975 YÖNETMELİĞİNE GÖRE
Ahmet Bozkurt'un ardından otelin ortakları olarak gözüken çocuklarıın da ifadeleri alındı. Bozrukt'un çocukları otelle ilgili tüm yetki ve sorumluluğun babalarına ait olduğunu söylediler. Duruşmada ifade veren tutuksuz sanık Fenni Mesul Hasan Aslan, dosyaya attığı imzayı hatırlamadığını öne sürerek, "1975 yılında Adıyaman deprem bölgesi tanımlamasında 4. derece deprem bölgesidir. Bina bu değerlere uygun şekilde yapılmasaydı 30 yıl ayakta kalabilir miydi?" dedi. Savunmaların ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı bugüne erteledi.
'DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ'
Hürriyet'in haberine göre; Duruşma öncesinde KKTC'de "Şampiyon Melekler" adı verilen ölen çocukların ve tur rehberlerinin yakınları ellerinde pankartlarla mahkeme önünde adalet aradıklarını belirterek eylem düzenledi. Eyleme destek veren sanatçı Haluk Levent, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olmaya gayret edeceğini dile getirerek, davanın takipçisi olacağını söyledi.
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