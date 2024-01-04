İsias Oteli’ndeki enkazda can verenlerin davası! Otel sahibinden vicdanları sızlatan sözler: Soğuktan öldüler

'SOĞUKTAN ÖLDÜLER'

Duruşmaya sanıklar video konferans yöntemiyle uzaktan katıldı. İlk ifadesi alınan İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt, müteahhit olmadığını belirterek, işinsanı olduğunu ve iddialarda yer aldığı gibi otelde kolon kesilmediğini söyledi.

Avukatların sorularını yanıtlayan Bozkurt, binanın depremin büyüklüğü nedeniyle yıkıldığını savunarak, "Fazla kat çıkmadım, ekleme yapmadım, otopark için kolon kesmedik" dedi. Suçlu olmadığı için pişman da olmadığını söyleyen Bozkurt, "Sadece üzüntülüyüm" dedi.

Bozkurt'un, bina altında kalanların depremden değil soğuktan can verdiğine yönelik sözleri ise ailelerin tepkisine yol açtı. Bozkurt ayrıca, kanser hastası olduğunu ve ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.