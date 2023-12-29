Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazada hayatını kaybedenlerden 2’si Giresun’da toprağa verildi

Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle durdu, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 1 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı.