Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybedenlerden 2’si Giresun’da toprağa verildi
Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ile 1 TIR'ın da olduğu 7 araçlı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden Kenan Cin ve Erdoğan Mandal, memleketleri Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Sol şeritte yavaşlayan kamyonete, arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı.
Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle durdu, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 1 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı.
Araçlar, kaza nedeniyle otobüsten inen yolculara da çarptı. Kazada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 erkek, hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kocaeli ve Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya karışan 7 araçtan 6'sının sürücüsü, gözaltına alındı.
CENAZEDEN DÖNÜYORLARMIŞ
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren akrabaları Ömer Mandal'ın (31) Giresun'un Görele ilçesindeki cenazesine katıldıktan sonra dönüş yolunda yaşanan kazada yaşamlarını yitirdiği öğrenilen Kenan Cin ve Erdoğan Mandal için Görele'de cenaze düzenlendi.
Yeşildere köyü Hamzakıranı Camisi'ndeki cenazeye, Cin ve Mandal ailelerinin yanı sıra Görele Kaymakamı Refik Özsoy, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Cin ve Mandal, dualarla köyde toprağa verildi.
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