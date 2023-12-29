Metrobüs yolundaki çalışma trafiği felç etti! Vatandaş İBB’ye tepki gösterdi





1 AYDIR ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORDU

Metrobüs durağının yapım çalışmaları çerçevesinde bölgede yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalara vatandaşlar ve sürücüler tepki gösterdi. Bölgede çalışmalar nedeniyle yaşanan yoğunluk ise dron ile havadan görüntülendi.



1 buçuk saat trafikte kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık 1 buçuk saattir buradayız. Bu nasıl bir şeydir. Niye bu kadar insana eziyet ediyorlar ki" diyerek tepki gösterdi.



Avcılar'a gitmek için trafikte kalan başka bir vatandaş ise "Sadece Yenibosna'dan buraya 1 buçuk saatte geldim. Avcılar'a gideceğim" dedi. Öte yandan üst geçit çalışmaları nedeniyle E5 kara yolunu ve metrobüs hattını kullanan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 1 saatlik gecikme yaşadı.

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