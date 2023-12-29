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Sakarya'daki katliam gibi kazada yeni gelişme! Gözaltına alınan sürücü konuştu: Son anda gördüm sola kırdım ama...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Sakarya’daki katliam gibi kazada yeni gelişme! Gözaltına alınan sürücü konuştu: Son anda gördüm sola kırdım ama...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken gözaltına alınan 7 sürücü adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine sürücülerden biri "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." dedi. İşte detaylar...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyeye sevk edildi.

Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin dün gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K'nin Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

"SON ANDA GÖRDÜM"

Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.

Kazanın tanığı dehşet anları anlattı KAZANIN TANIĞI DEHŞET ANLARI ANLATTI

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