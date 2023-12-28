Sakarya’da korkunç kaza: 10 ölü 59 yaralı! Uzman isim A Haber’de kaza sebebini anlattı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Yaşanan kazadan sonra A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı hava koşullarına takip mesafesine ve yüksek hıza dikkat çekti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde saat 04.30 sıralarında tüm Türkiye'yi hüzne boğan bir kaza meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi de yaralandı.
"ARKADAN GELEN ARAÇLAR ÇARPMIŞ"
Kazayla ilgili olarak Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz "Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru olan yol şu anda kapalı. 3 savcı olay yerinde, inceleme yapılıyor. İlk olarak otomobilin, TIR'a çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarpıştığı şeklinde. Vefat edenlerin bir kısmı araçlardan inen yayalara arkadan gelen araçların çarptığı yönünde." dedi.
BAKANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 10 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 10 kişi olay yerinde hayatını kaybettiğini 8'i ağır 59 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar ise 30 ambulans ile hastanelere nakledildi. Peki kazaya ne sebep oldu? Hız ve takip mesafesinin önemi ne? Gelişmeleri A Haber'de Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
GÖRÜŞ MESAFESİ VE SİS
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Maalesef acı bir habere uyandık. Türkiye'ye geçmiş olsun. Hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Üzücü bir kaza yaşadık. Bilirkişi raporu yazacak, araştırmalar yapılacak ve kazanın gerçek nedeni ortaya çıkacak. Bölgeden gelen görüntülere bakıldığında olumsuz hava şartları var. Kaza yerinde sis var ve görüş mesafesini düşürmüş.
"HATALAR ZİNCİRİ GÖZE ÇARPIYOR"
Kış koşulları nedeniyle yer ıslak veya buzlu olabilir. Bunun yanında hız problemi olabilir. Kazanın şiddetinden bunu görüyoruz. 7 aracın birbirine karıştığı kazada otobüs, TIR ve diğer araçlar var. Dolayısıyla 43 yıldır ulaşım sektöründe olan biri olarak bir hatalar zinciri olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunlar mutlaka somut olarak şekilde ortaya çıkacak. Kazanın olduğu yol standart 3 gidiş-3 gelişin olduğu yüksek standartlı bir ulaşım ağı içinde yer alıyor.
YÜKSEK HIZA DİKKAT ÇEKTİ
Yüksek hızın olduğu yüksek standartlara sahip bir yol. Tabi burada sis olunca görüş mesafesi kısalıyor. Normal şartlarda hız yapma ile sisli havalarda hız yapma arasında fark vardır. Güneşli bir havada tehlike anında frene basma ve bu sürede durma mesafesi vardır. Ancak sisli havalarda durum değişir. Takip mesafesi önemli, durma mesafesi önemli. Bunların hesapları ayrı yapılıyor. Eğer yeterli takip mesafeniz yoksa hızınız yükse ise kazaya karışma ihtimali yüksek oluyor.
SÜRÜCÜ HATALARI YÜZDE 88
Hız yüksek olduğu için çarpışma anında ortaya çıkacak enerji oldukça büyük. Dolayısıyla hem maddi hem de manevi hasar daha büyük oluyor. Bu kazda bu durumu görüyoruz. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Yollarda yüksek standartlar var ancak sürücü hataları çok yüksek. Emniyet ve TÜİK'in rakamlarına bakıldığı zaman sürücü hataları yüzde 88'leri buluyor. Bizim sürücü hatalarını azaltmamız lazım.
HIZ VE TAKİP MESAFESİ
Bölünmüş yollar yaptık. 30 bin KM'ye çıkardık. Ölümlü kazalarda yüzde 80 azalma oldu. Sürücünün bölünmüş yollarda hatalı sollama yapma durumları ortadan kalktı. Yol bu yönde yapılan sürücü hatalarını en aza indirdi. Ancak burada yine bir hız ve takip mesafesi söz konusu. Bu noktada otobüs takip sistemi çok önemli bir proje. Artık anlık takip yapılacak ve buradaki hızını değerlendirebileceğiz.
ERKEN UYARI SİSTEMİ
Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olduğu zaman pilot uygulama olarak yaptığımız interaktif uyarı sistemi de çok önemli. Yolda herhangi bir durum olduğu zaman hemen bir uyarı veriliyor. Kazanın önceden haber alınmasıyla sürücüler araçlarını daha dikkatli kullanmaya başlıyor. Sis var hava şartları bozuk veya buzlanma var. Bunları hepsi ile ilgili uyarılar yapılıyor.
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