Sakarya’da korkunç kaza: 10 ölü 59 yaralı! Uzman isim A Haber’de kaza sebebini anlattı

"HATALAR ZİNCİRİ GÖZE ÇARPIYOR"

Kış koşulları nedeniyle yer ıslak veya buzlu olabilir. Bunun yanında hız problemi olabilir. Kazanın şiddetinden bunu görüyoruz. 7 aracın birbirine karıştığı kazada otobüs, TIR ve diğer araçlar var. Dolayısıyla 43 yıldır ulaşım sektöründe olan biri olarak bir hatalar zinciri olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunlar mutlaka somut olarak şekilde ortaya çıkacak. Kazanın olduğu yol standart 3 gidiş-3 gelişin olduğu yüksek standartlı bir ulaşım ağı içinde yer alıyor.