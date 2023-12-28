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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

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