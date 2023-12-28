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Haberler Galeri Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi

Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi

10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? Kaza anı ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? Kaza anında neler yapılmalı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı. İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 13:58
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Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi

Sakarya'da bu sabah katliam gibi bir kaza yaşandı.

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Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi

Yaşanan feci olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

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Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi

Peki 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? Kaza anı ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? Kaza anında neler yapılmalı?

Merak edilenleri A Haber canlı yayınında ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar anlattı.

İşte detaylar;

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Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi

Bölge kullandığım bir yer. Gerçekten bu meteorolojik şartların genelde böyle olduğu bir bölge.

Öncelikle sürücülerin şartlara göre araç kullanmaları çok önemli.

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Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi

TIR'ın sol şeritte olması da ayrı bir vahim. Bırakın sisli havayı. Sol şerit geçiş şerididir.