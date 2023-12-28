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Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı! Uzman isim değerlendirdi
10 kişinin öldüğü kaza nasıl yaşandı? Kaza anı ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? Kaza anında neler yapılmalı? A Haber ekibi canlandırma animasyonu hazırladı. İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirmelerde bulundu.
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Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:56Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 13:58