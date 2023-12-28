Bodrum bildiğiniz gibi! Aynı noktada yine isale hattı patladı: Yollar çöktü iş yerlerini su bastı
CHP yönetiminde olan Muğla Bodrum'da altyapı sorunları devam ediyor. Bodrum'da yine, ana su isale hattı patladı. Bazı iş yerlerini su basarken, çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Aynı noktada 10'un üzerinde patlama olduğu belirtildi.
Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde ana isale hattı patladı.
Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı.
Patlamayla asfaltta çukur oluştu, yol trafiğe kapandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı.
Bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde, bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.
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