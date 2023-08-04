Susuz kalan Bodrum’da isale hattı patladı! Cadde ve sokaklar göle döndü

ASFALT PARÇALANDI, ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Bitez'de daha önce birçok kez yaşanan patlama, Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.