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Bodrum'da isale hattı patladı! Ekipler bölgeye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Bodrum’da isale hattı patladı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle kara yolu çöktü.

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