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Bodrum'un bitmeyen çilesi! İlçede su yok olan da patlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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Bodrum’un bitmeyen çilesi! İlçede su yok olan da patlıyor

Muğla Bodrum'da yaşanan su sıkıntısı bitmek bilmezken, şimdi de içme suyu ana isale hattı patladı. Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce yukarı çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Torba - Gölköy yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında ana isale hattı patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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