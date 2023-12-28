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Türkiye beşik gibi! Malatya sonrası bir deprem de Muğla'da! Çevre illerden de hissedildi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Türkiye beşik gibi! Malatya sonrası bir deprem de Muğla’da! Çevre illerden de hissedildi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 13.40'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 13.40'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliğinin ise 57.39 kilometre olduğu kaydedildi.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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