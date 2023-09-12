CHP’li belediyede hastalık tehlikesi! Bodrum’da içme suyu ana isale hattı patladı: İnsan sağlığı açısından önemli riskler oluşturuyor

"Cam elyaf takviyeli boruları yapımı itibariyle cam gibi değerlendirebilirsiniz. Bunun bir noktasına herhangi bir baskı oluşturduğunuz anda o noktada basınç yığılması meydana geliyor. Bu boru hattının da tamamen patlamasına sebep oluyor. Bu boruların yataklanmasının çok iyi yapılması lazım. Ama bakım ve onarım yapılan noktalarda da defalarca patlak meydana geliyor. Bu da bize basınç yönetiminde de bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu altyapının belli bir plan dahilinde iyileştirilmesi lazım. 10 yıllık bir süre geçmiş durumda."