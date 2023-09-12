CHP’li belediyede hastalık tehlikesi! Bodrum’da içme suyu ana isale hattı patladı: İnsan sağlığı açısından önemli riskler oluşturuyor
CHP yönetiminde olan Muğla Bodrum'da altyapı sorunları devam ediyor. Geyik ve Mumcular barajlarındaki yüzde 37 olan su seviyesi yüzde 25'e gerilerken ilçedeki ana su isale hatlarında yaşanan patlaklar 'salgın riski'ni gündeme getirmişti. Bodrum Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu ana isale hattındaki patlamalara ilişkin ekipler inceleme başlatırken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Patlamaların ardından borulara bir takım bakterilerin girmesi de söz konusu olabiliyor. İnsan sağlığı açısından önemli riskler oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinde patlaklar oluşan içme suyu ana isale hattının bir plan dahilinde iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.
Özçelik, geçtiğimiz günlerde birçok kez patlağın meydana geldiği Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu ana isale hattının bulunduğu bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özçelik, Muğla'nın kentsel altyapı sorununun içinden çıkılmaz hale doğru gittiğini öne sürdü.
Özçelik, adeta susuz kentin suyla imtihan edildiğini iddia ederek, kentin susuzluk çektiğini ancak birçok yerden su patlaklarının oluştuğunu ifade etti.
Yaşanan su patlaklarının bir takım sorunlara neden olduğunu anlatan Özçelik, "Patlamaların ardından borulara bir takım bakterilerin girmesi de söz konusu olabiliyor. İnsan sağlığı açısından önemli riskler oluşturuyor. Bu bölgenin turizm değeri ülkemiz açısından da oldukça önemli. Bir kaç yıl içerisinde buna negatif etki oluşmaması için bu sorunun biran önce iyileştirilmesi gerekiyor." dedi. Patlakların çok büyük bir kısmının cam elyaf borudan kaynaklandığına dikkati çeken Özçelik, şöyle konuştu:
"Cam elyaf takviyeli boruları yapımı itibariyle cam gibi değerlendirebilirsiniz. Bunun bir noktasına herhangi bir baskı oluşturduğunuz anda o noktada basınç yığılması meydana geliyor. Bu boru hattının da tamamen patlamasına sebep oluyor. Bu boruların yataklanmasının çok iyi yapılması lazım. Ama bakım ve onarım yapılan noktalarda da defalarca patlak meydana geliyor. Bu da bize basınç yönetiminde de bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu altyapının belli bir plan dahilinde iyileştirilmesi lazım. 10 yıllık bir süre geçmiş durumda."
"ALTYAPI SORUNLARI KONTROLDEN ÇIKTI"
Bodrum'da altyapı sorunlarının arttığını belirten Doç. Dr. Özçelik, şunları söylemişti:
"Bodrum'un altyapı sorunlarının kontrolden çıktığını söyleyebiliriz. İçme suyu iletim hattı hemen her gün çeşitli noktalarda patlıyor. Kış aylarında şiddetli yağış olmaması nedeniyle taşkınlara yol açmıyor ancak bir yandan da kuraklıkla karşı karşıyayız. Kuraklıkla beraber içme suyu hatlarında meydana gelen patlaklar, yüzlerce metreküp suyun boşa akmasına sebebiyet veriyor. Bu su maliyetlerini arttırırken; diğer taraftan da can ve mal kaybı risklerini de beraber getiriyor.
Bodrum'a tankerlerle şehir merkezlerine su getirir hale geldik. Önümüzdeki dönemlerde altyapı sorunları aşılmazsa; insanların buraya gelmesi ve Bodrum'un marka değerinin zarar görmesi söz konusu. Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyeleri yüzde 25 civarlarına kadar düşmüş durumda. Bu barajlardan Bodrum'a verilecek tahsisat hali hazırda bitti, ilave tahsisatla sürdürülmeye çalışılıyor.
Bodrum'un yer altı su seviyesi oldukça düşük. Bir yandan tüketim artarken; boru hatlarındaki patlaklarla oldukça zor günlerle karşı karşıyayız. Bodrum'un marka değerinin korunması için altyapı sorunlarının bir an önce aşılması gerekiyor."
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